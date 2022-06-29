Китай обеспокоился новой стратегической концепцией НАТО

Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь: кадр из видео

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза организации заявил, что они чрезвычайно обеспокоены последствиями новой стратегической концепции НАТО, передает РИА Новости.

"Как и все миролюбивые государства мира, Китай внимательно следит за стратегическими коррективами НАТО и глубоко обеспокоен политическими последствиями так называемой стратегической концепции", - сказал Чжан.

Постпред КНР при ООН также добавил, что некоторые страны альянса пытаются выставить ряд стран как угрозу для мирового сообщества. Но при этом эти же члены НАТО, как утверждает Чжан, "создают проблемы" в разных частях мира.

Напомним, новая стратегическая концепция будет принята на саммите НАТО в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня. В новом документе страны альянса скорректируют свою позицию по отношению к России, а также добавят туда позицию по Китаю.

Еще туда включат пункт о защите суверенитета и территориальной целостности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976141-kitay-obespokoilsya-novoy-strategicheskoy-kontseptsiey-nato/