Норвегия отказалась пропускать груз для жителей российского шахтерского города на Шпицбергене

Шпицберген. Иллюстративное фото: Pixabay

Правительство Норвегии отклонило просьбу России перевезти товары в российский шахтерский город на Шпицбергене, передает "Европейская Правда" со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.

Заявка российской горнодобывающей компании "Траст Арктикуголь" на транспортировку товаров в шахтерский город Баренцбург на Шпицбергене была отклонена 15 июня.

20 тонн груза из России было остановлено на единственном КПП "Стурскуг" на норвежско-российской границе.

МИД Норвегии объяснил инцидент тем, что на территории Баренцбурга действуют те же законы, что и по всей Норвегии. Страна не входит в состав ЕС, но присоединилась ко всем санкциям блока, а также входит в Европейскую экономическую зону.

В Баренцбурге живут примерно 500 человек, включая шахтеров. В своей просьбе Россия объяснила, что они опасаются гуманитарного кризиса, если их товар не пропустят. Также в своем письме российская сторона попросила сделать исключение из санкций.

Шпицберген - самая северная часть Норвегии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976118-norvegiya-otkazalas-propuskat-gruz-dlya-zhiteley-rossiyskogo-shahterskogo-goroda-na-shpitsbergene/