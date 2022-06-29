США дали разрешение на ряд сделок с компаниями из России в сфере авиации

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Соединенные Штаты дали разрешение на осуществление ряда сделок с некоторыми компаниями в России, которые попали под санкции, в сфере авиации. Сообщение было опубликовано на сайте министерства финансов США.

Разрешены операции, "связанные и необходимые для предоставления, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации" с участием ряда российских подсанкционных организаций.

Соответствующие сделки будут осуществлены при условии, что воздушное судно должно быть зарегистрировано в юрисдикции, которая находится исключительно за пределами России.

"Товары, технологии или услуги, которые предоставляются, экспортируются или реэкспортируются, предназначены для использования на воздушных судах, эксплуатируемых исключительно в целях гражданской авиации", - гласит второе условие.

Исключение США на этот раз сделали для Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в России, корпорации "Иркут" и других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976106-ssha-dali-razreshenie-na-ryad-sdelok-s-kompaniyami-iz-rossii-v-sfere-aviatsii/