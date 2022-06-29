ЕС потребуется более трех лет для восполнения поставок газа, заявили в Fitch

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Международное рейтинговое агентство Fitch посчитало, что Евросоюзу может потребоваться более трех лет, чтобы восполнить поставки газа из России в случае их остановки. Публикация доступна на сайте агентства.

В статье отмечается, что риск отключения поставок не является базовым сценарием Fitch. Но риск существует. Тем более, что поставки газа в Болгарию и Польшу недавно были полностью приостановлены. А в другие страны ЕС сокращены.

"Ограничения поставок и инфраструктуры означают, что ЕС может потребоваться более трех лет, чтобы полностью компенсировать потерю поставок российского газа", - говорится в сообщении.

Высокая зависимость от поставок российского газа отмечается у Чехии, Словакии и Венгрии.

Тем временем некоторые страны ЕС начали заполнять свои газовые хранилища до наступления зимы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976097-es-potrebuetsya-bolee-treh-let-dlya-vospolneniya-postavok-gaza-zayavili-v-fitch/