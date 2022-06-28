Франция передаст Украине бронетранспортеры

Себастьян Лекорню. Кадр из видео: YouTube/Ministére des Armées

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что страна собирается передать украинской стороне "значительное количество" бронетранспортеров, передает РБК со ссылкой на TF1.

"Чтобы быстро перемещаться по районам, находящимся под вражеским огнем, армии нужна бронетехника", - сказал глава Минобороны Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что они предоставят Киеву дополнительную военную помощь.

Об этом он сообщил во время своего визита в Украину 16 июня вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

В частности, речь тогда шла о самоходных артиллерийских установках (САУ) Caesar.

А на прошлой неделе правительство США объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере 450 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976026-frantsiya-peredast-ukraine-bronetransportery/