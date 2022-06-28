США столкнулись с нехваткой добровольцев, готовых служить в армии

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Армия США столкнулась с проблемами по набору добровольцев в подразделения вооруженных сил. Число американцев, которые желают служить в армии, сократилось, передает NBC.

Американская армия столкнулась с рекордно низким числом молодых граждан США, которые могут служить. Из этого количества тех, кто желает служить, - еще меньше.

Таким образом, силам США не удается выполнить цели по набору за 2022 год. Высшее руководство Пентагона считает это серьезной проблемой.

Больше молодых мужчин и женщин были дисквалифицированы в этот раз за ожирение, употребление наркотиков и наличие судимости, чем в прошлом году.

То есть всего 23 процента американцев в возрасте от 17 до 24 лет могут служить в армии. Из этого количества только девять процентов желают служить. Последнее является самым низким показателем с 2007 года.

Большинство из опрошенных объяснили свой отказ служить в армии тем, что после службы у них появляются психологические, эмоциональные или физические проблемы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975943-ssha-stolknulis-s-nehvatkoy-dobrovoltsev-gotovyh-sluzhit-v-armii/