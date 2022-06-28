Bloomberg: Впервые за 100 лет в России наступил дефолт по внешнему долгу

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В России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу. В ночь на 27 июня истек льготный период для выплаты 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям, передает Bloomberg.

Отмечается, что официального объявления дефолта пока не будет, поскольку это делают международные рейтинговые агентства, но все они приостановили свою деятельность на территории России.

При этом агентство пишет, что у России есть средства для оплаты своих счетов, однако они заблокированы из-за санкций.

"Дефолт пока носит, в основном, символический характер, и мало что значит для россиян", – сообщает Bloomberg.

Агентство Moody's Investors Service также заявило, что пропущенные платежи представляют собой дефолт. В агентстве считают, что правительство России, вероятно, не выполнит свои обязательства по будущим выплатам по облигациям.

Bloomberg отмечает, что это первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года, когда большевики отказались от долгов царского режима.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что уверена в неизбежности дефолта экономики России из-за санкций ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975937-bloomberg-vpervye-za-100-let-v-rossii-nastupil-defolt-po-vneshnemu-dolgu/