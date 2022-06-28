США предложили Кипру ввести ограничение цен на российскую нефть

Глава Минфина США Джанет Йеллен. Фото: Alex Wong/Getty Images

Министр финансов США Джанет Йеллен провела переговоры с кипрским коллегой Константином Петридесом. Главной темой переговоров стала российская нефть, передает Bloomberg.

В частности, Йеллен предложила установить предел цен на нефть из России. Это, по ее словам, сократит доходы Кремля и смягчит последствия для мировой экономики.

Также Соединенные Штаты предприняли попытку уговорить Кипр запретить судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть в третьи страны. Ее коллега Констатин Петридес выразил обеспокоенность по данному вопросу.

Как рассказали источники, Йеллен уведомила Петридеса о том, что Штаты намерены установить предел цен на российскую нефть.

Напомним, в начале июня ЕС и Великобритания вместе ввели запрет на страхование судов, которые перевозят российскую нефть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975930-ssha-predlozhili-kipru-vvesti-ogranichenie-tsen-na-rossiyskuyu-neft/