США предложили Кипру ввести ограничение цен на российскую нефть
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Министр финансов США Джанет Йеллен провела переговоры с кипрским коллегой Константином Петридесом. Главной темой переговоров стала российская нефть, передает Bloomberg.
В частности, Йеллен предложила установить предел цен на нефть из России. Это, по ее словам, сократит доходы Кремля и смягчит последствия для мировой экономики.
Также Соединенные Штаты предприняли попытку уговорить Кипр запретить судам под кипрским флагом перевозить российскую нефть в третьи страны. Ее коллега Констатин Петридес выразил обеспокоенность по данному вопросу.
Как рассказали источники, Йеллен уведомила Петридеса о том, что Штаты намерены установить предел цен на российскую нефть.
Напомним, в начале июня ЕС и Великобритания вместе ввели запрет на страхование судов, которые перевозят российскую нефть.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975930-ssha-predlozhili-kipru-vvesti-ogranichenie-tsen-na-rossiyskuyu-neft/