Пять человек погибли, больше 200 пострадали во время утечки газа в порту в Иордании (видео)

Кадр из видео: Telegram-канал Mash

Сегодня, 27 июня, в порту Акаба в Иордании случилась утечка газа. В результате ЧП погибли пять человек, передает РИА Новости со ссылкой на департамент госбезопасности королевства.

По данным ведомства, ранения в результате произошедшего получили порядка 234 человек.

В департамент добавили, что ЧП произошло во время рутинной операции по транспортировке - цистерна, наполненная ядовитом газом упала, у результате чего произошла утечка. При этом, какой именно газ был в цистерне, не уточняется.

Специалисты в данный момент устраняют последствия инцидента.

Сам момент ЧП попал на камеры наблюдения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975910-pyat-chelovek-pogibli-bolshe-200-postradali-vo-vremya-utechki-gaza-v-portu-v-iordanii-video/