Жителей Токио призвали потреблять меньше энергии из-за аномальной жары

Иллюстративное фото: Toru Hanai/Bloomberg via Getty Images

37 млн жителей Токио и его окрестностей призвали потреблять меньше энергии из-за аномальной жары. Поставки электроэнергии будут также ограничены, передает Би-би-си.

Власти предупредили, что из-за аномальной жары будут наблюдаться перебои с электроэнергией. Поэтому жителей Токио и окрестных районов попросили включать свет только по необходимости. Но по-прежнему пользоваться кондиционером, чтобы избежать теплового удара.

Во второй половине дня, как предупредило японское правительство, избыточные генерирующие мощности упадут до 3,7% в Токио и восьми близлежащих префектурах.

По состоянию на полдень 26 июня, 46 жителей Токио были доставлены в больницу с подозрением на тепловой удар. А 94-летний мужчина из соседнего города Кавагоэ, предположительно, скончался из-за этого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975807-zhiteley-tokio-prizvali-potreblyat-menshe-energii-iz-za-anomalnoy-zhary/