Швейцария выявила 18 случаев возможного нарушения санкций против России

Берн, Швейцария. Иллюстративное фото: pexels.com

Федеральное управление таможенной и пограничной безопасности Швейцарии сообщило, что выявило 18 возможных случаев нарушения антироссийских санкций, передает Bloomberg.

Сообщается, что еще 144 случая были рассмотрены, а затем отменены.

Напомним, в марте Швейцария заявила, что присоединяется к западным санкциям против России из-за войны в Украине.

В конце апреля страна приняла пятый пакет санкций против России и Беларуси. В частности, начал действовать запрет на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России, и другие ограничения.

Тем временем Япония вновь расширила санкции против России. Об этом на саммите G7 сообщил премьер Фумио Кисида. Меры коснулись 70 физических и 90 юридических лиц из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975761-shveytsariya-vyyavila-18-sluchaev-vozmozhnogo-narusheniya-sanktsiy-protiv-rossii/