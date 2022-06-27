Эрдоган примет участие в новом саммите НАТО со Швецией и Финляндией

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет участвовать в саммите Турции, НАТО, Швеции и Финляндии во вторник, 28 июня, в Мадриде, передает РИА Новости со ссылкой на Haberturk.

Как заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, НАТО перед основным саммитом проведет еще один саммит с участием Турции, Швеции и Финляндии.

"Во вторник в Мадриде по просьбе генерального секретаря НАТО состоится саммит Турции, НАТО, Швеции и Финляндии с участием нашего президента. Это будет саммит перед саммитом НАТО", – сказал он.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что они намерены добиться соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу о расширении НАТО до саммита альянса в Мадриде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975755-erdogan-primet-uchastie-v-novom-sammite-nato-so-shvetsiey-i-finlyandiey/