Арестованную яхту российского олигарха стоимостью 75 млн долларов продадут с аукциона

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Арестованную властями Гибралтара суперъяхту Axioma, которая якобы принадлежит российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, продадут на аукционе, передает Business Insider.

Как пишет издание, данное решение связано с большими расходами на содержание 72-метрового судна. Стоимость яхты оценивается в 75 млн долларов, а расходы на ее эксплуатацию и техническое обслуживание могут достигать 10-15 процентов от этой суммы.

Отмечается, что Axioma была арестована в марте из-за западных санкций против Пумпянского.

Ранее сообщалось, что роскошным яхтам россиян, против которых были введены санкции Запада из-за войны в Украине, не хватает гаваней, чтобы избежать ареста. С начала войны более 10 яхт общей стоимостью в 2,25 млрд долларов были арестованы США, странами ЕС и их союзниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975747-arestovannuyu-yahtu-rossiyskogo-oligarha-stoimostyu-75-mln-dollarov-prodadut-s-auktsiona/