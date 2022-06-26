Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта

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Вloomberg заявляет о скором дефолте в России, так как в ночь с воскресенья на понедельник истекает льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям.

Обозреватели издания сообщили, что официального заявления не будет, тем не менее Россия уже оспаривает неисполнение обязательств.

По их словам, если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник утром произойдет "событие дефолта".

Обозреватели отметили, что в начале этого года Россия была очень близка к такому моменту, но ей удалось спастись в последний момент, перейдя на другие способы оплаты.

По информации экспертов, это будет первый дефолт страны по внешнему долгу с 1918 года, когда пришедшие к власти большевики отказались выплачивать долги Российской империи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975734-bloomberg-rossiya-nahoditsya-v-neskolkih-chasah-ot-defolta/