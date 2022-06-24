Япония поддержала предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС

Токио, Япония. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ходе пресс-конференции замгенсекретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что они поддерживают решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в ЕС, передает РИА Новости.

Кихара отметил, что мировому сообществу необходимо и дальше поддерживать Украину.

"Мы полагаем, что страны Евросоюза продемонстрировали солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться с агрессией со стороны России, а также с Молдовой, которая принимает огромное число беженцев, и приветствуем подобное решение", - сказал Кихара.

23 июня Украине и Молдове был предоставлен статус кандидатов на вступление в ЕС. Также депутаты Европарламента пообещали предоставить статус и Грузии. Но после того, как страна проведет у себя ряд необходимых реформ.

Председатель Евросовета Шарль Мишель назвал данное решение "историческим".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975528-yaponiya-podderzhala-predostavlenie-ukraine-i-moldove-statusa-kandidatov-v-es/