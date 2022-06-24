ЕС выделит 1 млн евро пострадавшему от мощного землетрясения Афганистану

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Евросоюз выделит один миллион евро в качестве помощи Афганистану, жители которого пострадали от разрушительного землетрясения. Об этом говорится в заявлении департамента гуманитарной помощи ЕК.

22 июня в нескольких провинциях Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,9. Число погибших, согласно последним данным, составляет более тысячи человек. Отмечается, что погибших может быть больше.

В результате землетрясения также пострадали 1500 человек.

Правящий в Афганистане "Талибан" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) призвал мировое сообщество выделить гуманитарную помощь.

На их призыв откликнулись в ЕС. Еврокомиссия пообещала выделить один миллион евро. Деньги будут направлены на "самые неотложные потребности пострадавших афганцев". А финансирование будет осуществляться гуманитарными группами, действующими в стране, и различными организациями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975515-es-vydelit-1-mln-evro-postradavshemu-ot-moschnogo-zemletryaseniya-afganistanu/