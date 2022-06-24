Страны смогут вступать в ЕС только при готовности блока к расширению

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Теперь новые страны смогут вступать в Евросоюз, только если последний будет готов к расширению. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

"Прогресс каждой страны на пути к Европейскому Союзу будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев, с учетом способности ЕС принимать новых членов", - гласит сообщение.

Копенгагенские критерии включают в себя способность страны соблюдать демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека.

Также это сохранение принципов правового государства, наличие конкурентоспособной рыночной экономики, признание общих правил и стандартов ЕС.

23 июня Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС. Статус пообещали предоставить и Грузии, если страна проведет у себя ряд важных реформ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975485-strany-smogut-vstupat-v-es-tolko-pri-gotovnosti-bloka-k-rasshireniyu/