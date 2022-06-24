Флаг США. Фото: Jim Young/Bloomberg via Getty Images

Meta отказалась спонсировать празднование 250-летия США в 2026 году из-за распрей между организаторами праздника. Ранее компания планировала инвестировать в это событие 10 млн долларов, 2 млн из которых уже были направлены организаторам мероприятия, передает

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Весной 2022 года журналисты The Wall Street Journal рассказали о распрях между членами Комиссии по празднованию 250-летия США и фондом America250. Бывшие сотрудники фонда обвиняли свое руководство и членов Комиссии в неэффективном управлении и нецелевом использовании федеральных средств. После этого заявления Meta, которая должна была стать главным информационным партнером события, заявила о том, что пересмотрит свое сотрудничество с Комиссией. В среду, 22 июня, компания объявила, что расторгла спонсорское соглашение с организацией.

Источники The Wall Street Journal сообщают, что в июне 2021 года, когда была подписана сделка, у представителей Meta сложилось впечатление, что компания станет одним из многих корпоративных спонсоров мероприятия. Однако до вчерашнего дня Meta являлась единственным партнером, подписавшим соглашение. Согласно договору, компания должна была вложить 10 млн долларов в празднование 250-летия США, которое состоится в 2026 году. 2 млн долларов уже были перечислены организации. Оставшиеся 8 млн Meta не будет перечислять, поскольку договор с организаторами расторгнут.

Представители фонда America250 заявили, что не теряют надежды на будущее сотрудничество с Meta, поскольку это мероприятие является важной вехой в национальной истории Штатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975376-meta-otkazalas-sponsirovat-prazdnovanie-250-letiya-ssha-v-2026-godu/