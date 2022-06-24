Скандал в Alibaba: клиента компании осудили за насилие в отношении сотрудницы

Иллюстративное фото: Chukrut Budrul/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Клиент Alibaba приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за сексуальное насилие в отношении сотрудницы компании. Суд признал, что потерпевшую специально опоили алкоголем. Ранее женщина была уволена из Alibaba после того, как заявила о пережитом насилии, передает BBC.

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В августе 2021 года сотрудница Alibaba выступила с публичным заявлением о том, что подверглась сексуальному насилию со стороны своего начальника и клиента компании во время одной из командировок в город Цзинань. Прокуратура санкционировала арест клиента, который позже был осужден. Начальник девушки был уволен из Alibaba, но уголовное дело в его отношении было прекращено. Саму же девушку также уволили из компании, сопроводив ее увольнение заявлением о том, что она распространяла недостоверные сведения о компании.

Это дело вызвало бурный резонанс в обществе. Многие отмечали, что впервые в публичном поле начали обсуждать проблему, с которой сталкиваются многие жительницы Китая на рабочем месте. Как отмечают в BBC, подавляющее большинство дел о сексуальных домогательствах в Китае так и не доходят до суда, и лишь немногие из них заканчиваются обвинительными приговорами.

Несмотря на то, что большинство людей в соцсетях выразили сочувствие к девушке, многие также осудили ее за то, что она была пьяна. Приговоренный к 18 месяцам заключения клиент Alibaba планирует подать апелляцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975375-skandal-v-alibaba-klienta-kompanii-osudili-za-nasilie-v-otnoshenii-sotrudnitsy/