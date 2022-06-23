Молдова объяснила свой отказ полностью поддерживать санкции против России

Глава МИД Молдовы Николай Попеску. Кадр из видео: YouTube/EU Debates

Глава МИД Молдовы объяснил, почему они не собираются поддерживать введенные в отношении России санкции, передает РБК со ссылкой на телеканал Moldova 1.

Причина, по которой Молдова не может принять полный пакет санкций против России, заключается в неустойчивости молдавской экономики. На данный момент страна соблюдает ограничения в отношении Москвы в финансово-банковской сфере.

"В то же время на данном этапе степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам принять тот самый большой пакет ограничительных мер", - сказал глава МИД Молдовы Николай Попеску.

Тем временем в Молдове решили запретить трансляцию российского телевидения.

А Зеленский впервые с начала войны в Украине поговорил с президентом Молдовы Майей Санду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975361-moldova-obyasnila-svoy-otkaz-polnostyu-podderzhivat-sanktsii-protiv-rossii/