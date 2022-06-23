США хотят договориться с Турцией по Финляндии и Швеции до саммита НАТО

Карен Донфрид. Фото: Abdula Berisha/Anadolu Agency via Getty Images

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что они намерены добиться соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу о расширении НАТО до саммита альянса в Мадриде, передает Al Jazeera.

Как отметила Донфрид, выступая на слушаниях в сенате по международным отношениям, США "определенно настаивают" на том, чтобы все стороны достигли соглашения перед саммитом НАТО, который состоится на следующей неделе в Мадриде (28-30 июня).

Ранее президент Финляндии усомнился в том, что страна сможет вступить в НАТО до сентября. Однако, по его словам, переговоры будут продолжены.

Кроме того, как писал Financial Times в середине июня, власти Турции отказались от предложения НАТО принять участие в трехсторонних переговорах с Финляндией и Швецией. Поскольку Анкара перед проведением встреч ждала от Стокгольма и Хельсинки конкретных мер по прекращению связей с Рабочей партией Курдистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975305-ssha-hotyat-dogovoritsya-s-turtsiey-po-finlyandii-i-shvetsii-do-sammita-nato/