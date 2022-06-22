Байден предположил, что может случиться вторая пандемия

Джо Байден. Кадр из видео: YouTube/CNBS Television

Во время выступления президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что необходимо готовиться ко второй пандемии. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте Белого дома.

Такое предположение американский лидер высказал во время брифинга о вакцинах от COVID-19 для детей от пяти лет.

По его словам, на то, чтобы справиться со следующей пандемией, правительству США потребуется "больше денег".

"Нам нужно больше денег на планирование второй пандемии. Будет еще одна пандемия. Мы должны думать наперед", - сказал Байден.

Напомним, о вероятности следующей пандемии неоднократно высказывался американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс. По его словам, ее последствия могут отразиться на человечестве в 10 раз хуже, чем при пандемии COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975232-bayden-predpolozhil-chto-mozhet-sluchitsya-vtoraya-pandemiya/