Минюст США поможет Украине в противодействии российским лицам, уклоняющимся от санкций

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Ряд сотрудников министерства юстиции США будут сотрудничать с Украиной, чтобы вместе противодействовать уклонению российских лиц от санкций, передает сайт ведомства.

"Министерство юстиции [США] предоставит дополнительный персонал для расширения работы с Украиной и другими партнерами по противодействию российскому незаконному финансированию и уклонению от санкций. Среди прочего, министерство предоставит Украине эксперта-прокурора министерства юстиции для консультирования по вопросам борьбы с клептократией, коррупцией и отмыванием денег", - гласит сообщение.

Решение было принято после визита генерального прокурора США Меррика Гарланда в Украину.

Последний в ходе переговоров с украинскими официальными лицами пообещал предоставить помощь в выявлении, задержании и судебном преследовании лиц, причастных к военным преступлениям в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975196-minyust-ssha-pomozhet-ukraine-v-protivodeystvii-rossiyskim-litsam-uklonyayuschimsya-ot-sanktsiy/