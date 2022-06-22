Минобороны Тайваня заявило, что 29 военных самолетов Китая вошли в зону действия ПВО

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В опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает Минобороны острова в Twitter.

В операции участвовали восемь многоцелевых истребителей Shenyang J-16, пять истребителей Shenyang J-11, четыре SU-30, самолеты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Shaanxi Y-9 и Shaanxi Y-8, шесть бомбардировщиков H-6, военно-транспортный самолет Y-20, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, а также еще один самолет Y-8.

Как пишет РИА Новости, министерство национальной обороны Тайваня направило воздушный патруль для наблюдения за ситуацией и развернуло зенитно-ракетные комплексы.

В мае сообщалось, что около 30 военных самолетов Китая вошли в зону действия ПВО Тайваня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975173-minoborony-tayvanya-zayavilo-chto-29-voennyh-samoletov-kitaya-voshli-v-zonu-deystviya-pvo/