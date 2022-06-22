США ограничили использование противопехотных наземных мин

Белый дом. Фото: Samuel Corum/Getty Images

Правительство США решило присоединиться к Оттавской конвенции, которая запрещает разработку, производство, покупку и передачу противопехотных наземных мин (ПНВ). Сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

Таким образом, Штаты обязуются также не экспортировать ПНВ за исключением случаев, когда это необходимо для деятельности, связанной с обнаружением или уничтожением мин.

Кроме того, США не будут использовать ПНВ за пределами Корейского полуострова, а также уничтожат все запасы данного оружия, которые не рассчитаны на оборону Корейского полуострова.

"Новое обязательство приведет политику США в отношении ПНВ за пределами Корейского полуострова в соответствие с ключевыми требованиями Оттавской конвенции - международного договора, запрещающего использование, накопление, производство и передачу ПНВ, в котором участвуют более 160 сторон, включая всех наших союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

В мире остались лишь две страны, которые еще не признали запрет противопехотных наземных мин, - Россия и Китай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975127-ssha-ogranichili-ispolzovanie-protivopehotnyh-nazemnyh-min/