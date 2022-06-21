Нидерланды предупредили Европу о риске дефицита газа зимой

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Правительство Нидерландов предупредило европейские страны о возможности нехватки газа зимой, передает РБК со ссылкой на сайт нидерландского правительства.

Министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен предупредил, что необходимо принять дополнительные меры, чтобы к зиме заполнить газовые хранилища.

"Без дополнительных мер мы больше не можем гарантировать, что нам удастся заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах в достаточной степени в рамках подготовки к зиме", - гласит сообщение Йеттена.

По его словам, общие поставки российского газа в Европу с каждым разом сокращаются. Поэтому компаниям и домохозяйствам нужно экономить.

Правительство Нидерландов также сообщило о возобновлении работ угольных станций в период с 2022 по 2024 год.

Решение перезапустить работу угольных станций из-за опасений по поводу дефицита газа приняли в Германии и Австрии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974941-niderlandy-predupredili-evropu-o-riske-defitsita-gaza-zimoy/