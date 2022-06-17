WSJ: Израиль согласовывал с США некоторые свои авиаудары по Сирии
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Неназванные официальные лица США рассказали, что некоторые авиаудары Израиля по Сирии были согласованы с американским правительством, передает The Wall Street Journal.
В основном США координируют авиаудары Израиля на востоке Сирии, рядом с гарнизоном Аль-Танф - американским форпостом на границе Сирии и Иордании.
Утверждается, что подавляющее большинство израильских ударов в этом районе были предварительно одобрены США. Но при этом американская сторона никогда не занималась выбором целей и также могла не знать обо всех операциях Израиля в Сирии, говорит источник.
Кроме того, США не хотят, чтобы израильские авиаудары помешали их военной кампании против боевиков ИГ (организация запрещена в Казахстане).
Один из экс-чиновников США назвал все это "хорошо проработанным и очень обдуманным процессом".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974486-wsj-izrail-soglasovyval-s-ssha-nekotorye-svoi-aviaudary-po-sirii/