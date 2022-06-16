ООН: Число беженцев во всем мире превысило 100 млн человек из-за войны в Украине

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Согласно отчету ООН, который был обнародован 16 июня, количество беженцев во всем мире превысило 100 млн человек из-за войны в Украине, передает Euroactiv.

Как утверждается в докладе комиссара ООН по правам человека, по состоянию на конец 2021 года число беженцев в мире достигло 89,3 млн человек. Все они были перемещены в результате войн, насилия, преследований и нарушений прав человека.

Но сейчас данный показатель превысил отметку в 100 млн человек из-за войны в Украине, так как миллионы украинских жителей были вынуждены покинуть родную страну.

Согласно данным Управления Верховного комиссара по делам беженцев, более 2,8 млн жителей Украины получили статус временной защиты в ряде стран ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974349-chislo-bezhentsev-vo-vsem-mire-prevysilo-100-mln-chelovek-iz-za-voyny-v-ukraine-soobschili-v-oon/