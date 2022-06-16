FT: Турция отказалась вести трехсторонние переговоры со Швецией и Финляндией

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Власти Турции отказались от предложения НАТО принять участие в переговорах с Финляндией и Швецией, передает Financial Times.

Отмечается, что на этих переговорах планировалось найти решение разногласий перед возможным вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Анкара перед проведением встреч ждала от Стокгольма и Хельсинки конкретных мер по прекращению связей с Рабочей партией Курдистана. Однако, как заявил источник газеты, Турции "не хватает ясности" в требованиях к двум странам-кандидатам.

"Трехсторонняя встреча при посредничестве альянса была конечной задачей... но мы к этому еще не пришли", – сказал собеседник издания.

Ранее генеральный секретарь НАТО призвал решить вопрос Турции перед вступлением Швеции и Финляндии в альянс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974299-ft-turtsiya-otkazalas-vesti-trehstoronnie-peregovory-so-shvetsiey-i-finlyandiey/