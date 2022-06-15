Россия призвала Турцию мирно решить вопрос с Сирией

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Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва будет призывать Анкару урегулировать ситуацию с Сирией мирным путем, передает РИА Новости.

В начале переговоров по Сирии, которые проходят 15 и 16 июня в Нур-Султане с участием России, Турции и Ирана, Лаврентьев сообщил, что будет обсуждаться ситуация "на земле" – особенно важная тема в связи с заявленными планами турецкого президента по проведению военной операции на севере Сирии.

"Мы считаем, что это был бы неразумный шаг, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране", – сказал он.

Спецпредставитель президента России отметил, что Москва намерена призвать Анкару решить беспокоящие Турцию вопросы путем мирных переговоров. По его словам, Россия со своей стороны готова оказать в этом поддержку.

Ранее США выступили против проведения Турцией военной операции в Сирии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974173-rossiya-prizvala-turtsiyu-mirno-reshit-vopros-s-siriey/