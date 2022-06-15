Экипаж самолета, вылетевшего из Кабула с повисшими на шасси людьми, был оправдан в США

Иллюстративное фото: Marcus Yam/Los Angeles Times

Расследование в США в отношении членов экипажа самолета, который в августе прошлого года вылетел из аэропорта Кабула, завершилось, передает Би-би-си.

Напомним, в августе прошлого года, когда начался процесс вывода американских войск из Кабула, многие афганцы пытались также покинуть захваченную талибами (запрещенная организация в Казахстане) страну.

В один из таких дней в столичном аэропорту Афганистана произошел инцидент, который широко обсуждался в СМИ. В Сети тогда были опубликованы страшные кадры, на которых гражданские лица цепляются за шасси взлетающего военного самолета США С-17, а затем падают вниз.

Тогда погибли минимум два человека.

Спустя 10 месяцев расследования данного инцидента Управление специальных расследований ВВС США оправдало экипаж самолета С-17 и постановило, что его члены "действовали надлежащим образом" в условиях "беспрецедентной эвакуации, когда ресурсы были ограничены".

В пресс-службе ВВС США признали инцидент "трагическим событием" и выразили соболезнования семьям погибших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974167-ekipazh-samoleta-vyletevshego-iz-kabula-s-povisshimi-na-shassi-lyudmi-byl-opravdan-v-ssha/