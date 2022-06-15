Правила ношения оружия упростили для учителей в США

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Губернатор штата Огайо Майк Девайн подписал закон, по которому учителя и другие работники школ смогут быстрее получать разрешение на ношение оружия, передает Sky News.

Теперь учителям и другим сотрудникам школ, чтобы получить оружие, достаточно пройти всего 24 часа обучения. Им также необходимо проходить восьмичасовой курс каждый год.

Кроме того, по словам Девайна, власти штата выделили 100 млн долларов на повышение мер безопасности в школах и 5 млн долларов – на колледжи.

Губернатор штата Огайо отметил, что также были выделены 1,2 млрд долларов для решения проблем психического здоровья среди подростков.

Девайн подчеркнул, что принятый закон даст возможность школам выбирать наилучшее решение, исходя из ситуации.

Однако, как пишет издание, против принятия этого закона выступают некоторые правоохранительные органы, сторонники контроля над оружием и профсоюзы учителей штата.

Ранее сенат США достиг соглашения по законопроекту об ужесточении контроля над оружием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974159-pravila-nosheniya-oruzhiya-uprostili-dlya-uchiteley-v-ssha/