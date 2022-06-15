СМИ: В Великобритании задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

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В Великобритании задержан мужчина, которого подозревают в шпионаже якобы в пользу российских властей, передает The Sun со ссылкой на источник.

Лондонская полиция задержала в понедельник, 13 июня, в аэропорту Гатвик мужчину 40 лет, когда он пытался покинуть Великобританию. Его подозревают в шпионаже якобы в пользу России в соответствии с "Законом о государственной тайне".

"Он находился под наблюдением и был задержан, когда прибыл в Гатвик, чтобы попытаться вылететь из страны", – сообщил источник издания.

Правоохранительные органы отказались комментировать, в какую страну собирался отправиться мужчина. Расследование еще ведется.

В апреле стало известно, что в Германии охранника британского посольства обвиняют в шпионаже в пользу России. Обвинения касаются "сбора и передачи информации, полезной для России".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974142-smi-v-velikobritanii-zaderzhali-podozrevaemogo-v-shpionazhe-v-polzu-rossii/