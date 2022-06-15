Россиянам и белорусам запретили участвовать в важных для безопасности Латвии предприятиях

Рига, Латвия. Иллюстративное фото: Pexels

В Сейме Латвии окончательно одобрили поправки к закону о национальной безопасности. Согласно нововведениям, гражданам России и Беларуси запрещается существенно участвовать в предприятиях, важных для безопасности Латвии, передает Delfi.

Теперь физические или юридические лица России и Беларуси не имеют права приобретать значительную долю или решающее право голоса в предприятиях Латвии, которые играют важную роль в безопасности страны.

Также их лишили возможности быть бенефициаром подобного предприятия или членом его персонального общества.

А если россияне или белорусы уже состоят в таких обществах или продолжительное время имеют в них влияние, то также не смогут пользоваться в нем правом голоса. Последнее вступает в силу с момента получения предприятием статуса "имеющего значение для национальной безопасности".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974141-rossiyanam-i-belorusam-zapretili-uchastvovat-v-vazhnyh-dlya-bezopasnosti-latvii-predpriyatiyah/