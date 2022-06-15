Помощник Путина Ушаков: Представителей недружественных России стран на ПМЭФ не будет

Юрий Ушаков. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Помощник президента Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что официальных представителей недружественных России стран на Петербургском международном экономическом форуме не будет, передает РИА Новости.

"Официальных представителей из недружественных государств не будет на форуме", – сказал помощник президента России, отвечая на вопрос журналистов, были ли приглашены на форум представители недружественных стран.

Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум начнется сегодня, 15 июня, и завершится 18 июня. В ПМЭФ примут участие представители более 90 стран. В том числе мероприятие посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в марте российское правительство утвердило список "недружественных" стран. В список вошли Украина, страны Евросоюза, США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония и другие государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974110-pomoschnik-putina-ushakov-predstaviteley-nedruzhestvennyh-rossii-stran-na-pmef-ne-budet/