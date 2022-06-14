ВОЗ созывает комитет по ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Здание ВОЗ в Женеве. Фото: Kyodo News via Getty Images

Всемирная организация здравоохранения созовет комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян, которая уже выявлена во многих странах.

Как сообщает РИА Новости, ВОЗ созовет на следующей неделе комитет по чрезвычайным ситуациям. По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, целью заседания станет оценка опасности вспышки оспы обезьян для мира.

Он отметил, что данная вспышка оспы обезьян сама по себе необычна.

"Вспышка оспы обезьян необычна и вызывает беспокойство. По этой причине я решил созвать Комитет по чрезвычайным ситуациям в соответствии с международными медико-санитарными правилами на следующей неделе, чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию", - заявил он.

При этом, напомним, на прошлой неделе в ВОЗ заявляли, что не видят необходимости в массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974092-voz-sozyvaet-komitet-po-chs-iz-za-vspyshki-ospy-obezyan/