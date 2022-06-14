Крупные банки США отказались проводить операции по долговым обязательствам России

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Два крупных американских банка Goldman Sachs и JPMorgan Chase отказались проводить операции по российским долговым обязательствам, передает Bloomberg.

Соответствующие операции были приостановлены после запрета министерства финансов США приобретать такие активы американскими инвесторами.

И если в текущем месяце оба банка еще проводили подобные операции, то сейчас Goldman Sachs и JPMorgan Chase прекратили транзакции.

"В соответствии с обновленным руководством OFAC и сворачиванием деятельности Goldman Sachs в отношении России компания больше не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц", - говорится в сообщении Goldman Sachs.

Данное заявление министерства финансов США об ужесточении финансовых санкций вышло 6 июня. Отмечается, что на американском рынке запрещено приобретать как новые, так и существующие долговые и эмиссионные ценные бумаги, которые были выпущены субъектом России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973943-krupnye-banki-ssha-otkazalis-provodit-operatsii-po-dolgovym-obyazatelstvam-rossii/