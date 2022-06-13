Министр обороны Китая назвал уместным наращивание ядерного потенциала страны

Глава минобороны Китая Вэй Фэнхэ. Фото: ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images

Министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ заявил на конференции в Сингапуре, что считает уместным наращивание ядерного потенциала страны, передает The Wall Street Journal.

Имеющийся арсенал ядерного оружия, как заявил глава оборонного ведомства КНР, предназначено исключительно для обороны. Генерал также повторил, что Китай никогда не нанесет первым ядерный удар.

"Китай развивает ядерный потенциал на умеренном и надлежащем уровне. Это означает для нас возможность обеспечить национальную безопасность", - сказал Вэн Фэнхэ.

Генерал Вэн при этом не охарактеризовал масштабы расширения ядерного оружия в Китае. Также страна отвергла переговоры с США по контролю над вооружениями.

Согласно подсчетам Пентагона, запасы Китая сейчас насчитывают несколько сотен ядерных боеголовок. Тогда как к концу десятилетия их число может достичь около тысячи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973824-ministr-oborony-kitaya-nazval-umestnym-naraschivanie-yadernogo-potentsiala-strany/