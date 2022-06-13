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WSJ: Байден отправится в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить проблему с ростом цен на нефть

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Джо Байден
Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Chip Somodevilla / Staff

Белый дом объявит на этой неделе о поездке президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Американский президент встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

В прошлом Байден неоднократно критиковал Саудовскую Аравию за нарушения прав человека, а также за убийство известного журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Но в последнее время отношения с Саудовской Аравией оказались важными для решения проблем в мире, связанных с резким увеличением цен на нефть и ядерным кризисом в Иране.

Однако предстоящая возможная поездка Байдена в эту страну вызвала споры в Конгрессе. Многие высказались против.

Президент США ранее сообщал, что переговоры с королевством будут сосредоточены на вопросах безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973817-wsj-bayden-otpravitsya-v-saudovskuyu-araviyu-chtoby-obsudit-problemu-s-rostom-tsen-na-neft/

Автор: Айбекова Сауле
WSJ: Байден отправится в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить проблему с ростом цен на нефть jitsu gif
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