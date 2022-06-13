Отчет: Мировые державы увеличат арсеналы ядерного оружия в следующем десятилетии

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Отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) гласит, что ядерные державы в последующем десятилетии только нарастят свой арсенал. Тогда как до 2022 года страны стремились к сокращению подобного оружия, передает Bloomberg.

Причиной такого исхода послужила война в Украине.

"Все государства, обладающие ядерным оружием, увеличат или модернизируют свои арсеналы, и большинство из них ужесточат также ядерную риторику и роль, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях", - прокомментировал вывод отчета директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения Уилфред Ван.

С начала 2000-х годов запасы ядерных боеголовок в мире составляли 34 тыс. А в 2022 году число сократилось до 12,7 тыс.

Но с начала войны в Украине резко увеличилась вероятность ядерного конфликта в мире, говорится в отчете.

Согласно официальным данным, наибольшими запасами ядерного оружия обладают США и Россия. На их долю приходится более 90 процентов всего арсенала в мире. Следующим идет Китай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973811-otchet-mirovye-derzhavy-uvelichat-arsenaly-yadernogo-oruzhiya-v-sleduyuschem-desyatiletii/