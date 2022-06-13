Сенат США достиг соглашения по законопроекту об ужесточении контроля над оружием

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12 июня республиканская и демократическая партии США достигли соглашения по основным положениям в законопроекте об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия, передает CNN.

Положения были одобрены группой из 10 республиканцев и 10 демократов.

Законопроект включает в себя такие предложения, как финансирование ресурсов для поддержания психического здоровья, повышение безопасности в школах.

Также туда вошел закон "о красных флажках", согласно которому конфискуется или запрещается продажа огнестрельного оружия лицам, представляющим потенциальную опасность для окружающих.

Кроме того, предлагается проводить расследование и проверки в отношении граждан младше 21 года, если они хотят приобрести оружие.

Данный законопроект связан с недавними трагическими событиями, произошедшими в США. 18-летний парень открыл стрельбу в начальной школе в Техасе. Погибли 19 детей и две учительницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973780-senat-ssha-dostig-soglasheniya-po-zakonoproektu-ob-uzhestochenii-kontrolya-nad-oruzhiem/