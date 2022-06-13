Запорожская АЭС возобновила передачу данных с МАГАТЭ впервые с 30 мая

Запорожская АЭС. Фото: Wikipedia

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и украинский оператор Запорожской АЭС восстановили передачу данных после длительного технического перерыва, передает сайт агентства.

Технический перерыв длился почти две недели. Передача данных, которая гарантирует работу систем, была прервана 30 мая. Восстановлена 12 июня.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск более трех месяцев. Однако украинский персонал продолжает работу на станции.

"Дистанционная передача данных о гарантиях является важным элементом гарантий МАГАТЭ в Украине и других странах", - сказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Гросси отметил, что на Запорожскую АЭС необходимо направить инспекторов МАГАТЭ. И если в ближайшее время это не представится возможным, осуществление гарантий безопасности в Украине окажется под угрозой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973773-zaporozhskaya-aes-vozobnovila-peredachu-dannyh-s-magate-vpervye-s-30-maya/