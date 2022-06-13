Netflix объявил о втором сезоне сериала "Игра в кальмара"

Кадр из сериала "Игра в кальмара". Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix представил на своей странице в Twitter тизер второго сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара".

"ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ! "Игра в кальмара" официально возвращается ко второму сезону!", – говорится в сообщении к 10-секундному ролику.

Компания также опубликовала обращение режиссера и сценариста сериала Хван Дон Хека, который подтвердил, что работает над продолжением "Игры в кальмара".

Кроме того, он рассказал, что во втором сезоне зрители увидят Сон Ки Хуна и ведущего игр, а также "познакомятся с парнем Енг-хи" – робота-куклы из первого сезона.

Напомним, южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым масштабным за всю историю Netflix. С момента дебюта на Netflix 17 сентября и до 13 октября 2021 года его просмотрели 111 млн аккаунтов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973755-netflix-obyavil-o-vtorom-sezone-seriala-igra-v-kalmara/