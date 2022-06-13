Зеленский сообщил, что в Украине заработает беспошлинный режим с Британией

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении на Facebook рассказал, что в скором времени в стране заработает беспошлинный режим с Великобританией.

Укранский лидер сообщил, что продолжит на этой неделе вести переговоры разного уровня с представителями европейских стран.

Помимо этого, правительство во главе с Зеленским контактирует с ЕС по вопросу о предоставлении Украине статуса кандидата.

Также украинское правительство прилагает усилия по облегчению доступа своих товаров на все важные рынки мира.

"Уже отменены пошлины в торговле с Европейским Союзом. Соединенные Штаты Америки уже применяют беспошлинный режим для украинской стали. Канада отменила пошлины. Такой же режим в ближайшее время заработает с Британией", - сказал Зеленский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973752-zelenskiy-soobschil-chto-v-ukraine-zarabotaet-besposhlinnyy-rezhim-s-britaniey/