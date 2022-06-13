Коалиция Макрона обошла союз Меланшона в первом туре парламентских выборов

Эммануэль Макрон. Фото: Shaaban/Bloomberg via Getty Images

Коалиция французского президента Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов обошла левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона, передает РИА Новости со ссылкой на данные МВД Франции.

Согласно результатам первого тура, коалиция Макрона набрала 25,71% голосов, а союз Меланшона – 25,61%.

Второй тур голосования состоится 19 июня. По итогам парламентских выборов на предстоящие пять лет будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента).

В коалицию Макрона "Вместе!" входят партии "Вперед, Республика!", "Демократическое движение", "Действовать" и "Горизонты". "Новый народный экологический и социальный союз" Меланшона объединяет партии "Непокорившаяся Франция", "Коммунистическая партия", Социалистическая партия" и "Европа – Экология – Зеленые".

В апреле Эммануэль Макрон победил в президентской гонке во Франции. По итогам подсчета 100% бюллетеней, он набрал 58,55%, его соперница Марин Ле Пен – 41,45%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973749-koalitsiya-makrona-oboshla-soyuz-melanshona-v-pervom-ture-parlamentskih-vyborov/