Шольц заявил, что Германии необходим скорый и безопасный отказ от российских энергоносителей

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/Picture Alliance/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на экономическом форуме Восточной Германии в Бад-Зарове заявил, что стране нужно отказаться от поставок российских энергоносителей как можно скорее, передает РБК со ссылкой на Die Welt.

"Старая формула, что Россия является надежным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше не применяется", - сказал Шольц.

Он добавил, что от поставок российского топлива необходимо отказаться как можно скорее. Но при этом сделать это безопасно для самой страны.

Как выразился канцлер Германии, на поставки энергоносителей из России в стране полагались "слишком долго и слишком односторонне".

Ранее Шольц отверг обвинения в том, что Германия оказывает недостаточную помощь Украине. По его словам, они предоставляют поддержку этой стране наравне с другими европейскими государствами.

А в начале июня в ЕС окончательно утвердили шестой пакет санкций против России и Беларуси. Туда же входит эмбарго на нефть из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973748-sholts-zayavil-chto-germanii-neobhodim-skoryy-i-bezopasnyy-otkaz-ot-rossiyskih-energonositeley/