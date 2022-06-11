Дания и Канада решили полувековой спор вокруг острова в Северном Ледовитом океане

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Территориальный спор вокруг острова Ганса площадью 1,3 квадратных километра между Канадой и Данией наконец урегулирован. С 1973 года страны спорили за право обладания этой территорией.

По данным местных СМИ, Канаде и Дании удалось достичь соглашения, пишет РИА Новости.

Сообщается, что по острову будет проведена граница, разделяющая его между канадской территорией Нунавут и полуавтономной датской территорией Гренландия.

Соглашение планируют обнародовать 14 июня, отмечает издание.

Территориальный спор между Данией и Канадой за право обладания островом длится с 1973 года, когда разрабатывалось соглашение о разграничении континентального шельфа между Канадой и Гренландией.

Подчеркивается, что конфликт протекал в относительно "мирной" форме, однако разрешить его было не так просто, поскольку географическое положение определяет стратегическую значимость региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973695-daniya-i-kanada-reshili-poluvekovoy-spor-vokrug-ostrova-v-severnom-ledovitom-okeane/