Свыше 500 новых случаев оспы обезьян выявили за неделю в неэндемичных странах

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За неделю число подтвержденных заражений оспой обезьян в 28 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания, выросло на 505. В настоящее время ВОЗ известно о 1 285 подтвержденных случаях в таких странах.

В ВОЗ обратили внимание, что "во время нынешней вспышки многие случаи не представляют при их описании классической клинической картины для оспы обезьян", пишет ТАСС.

Среди нетипичных проявлений фиксируемых сейчас случаев болезни - наличие небольшого числа пораженных участков кожи, а также появление поражений до того, как увеличились лимфатические узлы.

"По состоянию на 8 июня из 28 стран в ВОЗ поступили сообщения о 1 285 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян и одном предполагаемом случае", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

Также подчеркивается, что за неделю прирост составил 505 случаев.

Сообщается, что в лидерах по числу заболевших находится Великобритания (321), за ней идут Испания (259) и Португалия (191).

Эксперты считают, что внезапное появление болезни в нескольких неэндемичных странах говорит о том, что могла происходить скрытая передача вируса, продолжавшаяся неопределенное время, прежде чем произошел рост числа заболевших.

Напомним, на днях в ВОЗ заявили, что не видят необходимости в массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973693-svyshe-500-novyh-sluchaev-ospy-obezyan-vyyavili-za-nedelyu-v-neendemichnyh-stranah/