Финляндия передаст Украине пятый пакет военной помощи

Хельсинки, Финляндия. Иллюстративное фото: Pexels

Финляндия предоставит Украине пятый пакет военной помощи. Данные о поставке, включая ее содержание, не сообщаются, чтобы помощь дошла до адресата, передает РИА Новости.

"Финляндия направляет Украине дополнительную военную помощь", - сообщило финское министерство обороны.

График доставки, содержание военной помощи и другую информацию ведомство не раскрыло.

"Для обеспечения того, чтобы помощь дошла до адресата, дальнейшая информация о содержании, способе доставки и сроках оказания помощи не разглашается", - гласит сообщение.

О предоставлении первого пакета военной помощи Украине финская сторона объявила 28 февраля. Второй транш последовал 24 марта, третий - 19 апреля и четвертый - 5 мая.

Напомним, 18 мая Финляндия наряду со Швецией подала заявку на вступление в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973580-finlyandiya-peredast-ukraine-pyatyy-paket-voennoy-pomoschi/