Один из крупнейших заводов азотных удобрений закрыли в Великобритании

Иллюстративное фото: Pexels

Американская компания CF Industries Holdings, которая занимается производством азотных удобрений, на своем сайте сообщила о решении закрыть завод Ince в Великобритании.

Завод Ince расположен в британском Чешире и не функционирует с сентября 2021 года из-за роста цен на газ, который необходим для производства. Сообщается, что закрытие завода в этот раз может привести к увольнению до 283 сотрудников.

Известно, что Ince в сентябре прошлого года приостановил работу вместе с другим заводом в Британии - Billingham.

При этом отмечается, что, в отличие от Ince, Billingham продолжит работать. И туда переместят часть производства первого.

Таким образом, компания CF Industries Holdings намерена реструктурировать производство азотных удобрений в Великобритании. Некоторые работники закрывшегося завода будут переведены в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973552-odin-iz-krupneyshih-zavodov-azotnyh-udobreniy-zakryli-v-velikobritanii/